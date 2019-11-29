|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У горах Словаччини загинули двоє українських альпіністів
|Суспільство | 29-11-2019, 10:56
| 0 98
|
|У горах Словаччини під час спуску загинули двоє українських альпіністів.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщене на Facebook-сторінці київського альпіністського клубу "Вертикаль".
"Сталася трагедія, в результаті нещасного випадку під час спуску загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова", – йдеться у повідомленні.
Обставини трагедії наразі невідомі, але словацькі рятувальники підтвердили факт загибелі.
У коментарях до посту зазначається, що рятувальники почали пошукову операцію у четвер, але через складні погодні умови її призупинили на ніч. У п’ятницю вранці тіла загиблих вдалося спустити з гори.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Чи передбачено повернення надмірно сплаченого туристичного збору?...
|29-11-2019, 17:30
| >>>
|Вантажівку, з ймовірно важкими наркотиками, прикордонники спільно з митниками затримали на кордоні зі Словаччиною...
|29-11-2019, 16:54
| >>>
|Понад 5 мільярдів гривень податків та зборів сплатили до бюджетів підприємства переробної промисловості Львівщини...
|29-11-2019, 16:53
| >>>
|Вантажівку, з ймовірно важкими наркотиками, прикордонники спільно з митниками затримали на кордоні зі Словаччиною...
|29-11-2019, 16:52
| >>>
|ДО МУКАЧІВСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ПРИБУВАЮТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ СТРОКОВИКИ...
|29-11-2019, 15:24
| >>>
|ПРЕС-РЕЛІЗ З 1 грудня максимальний розмір допомоги по безробіттю збільшиться до 8408 гривень...
|29-11-2019, 15:24
| >>>
|Вода – це ЖИТТЯ!...
|29-11-2019, 14:03
| >>>
|