У горах Словаччини загинули двоє українських альпіністів Суспільство | 29-11-2019, 10:56 0 98 У горах Словаччини під час спуску загинули двоє українських альпіністів.



Як повідомляє "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщене на Facebook-сторінці київського альпіністського клубу "Вертикаль".



"Сталася трагедія, в результаті нещасного випадку під час спуску загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова", – йдеться у повідомленні.



Обставини трагедії наразі невідомі, але словацькі рятувальники підтвердили факт загибелі.



У коментарях до посту зазначається, що рятувальники почали пошукову операцію у четвер, але через складні погодні умови її призупинили на ніч. У п’ятницю вранці тіла загиблих вдалося спустити з гори.