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Підприємства добувної промисловості Львівщини сплатили до бюджетів усіх рівнів понад 1,8 мільярда гривень
|Суспільство | 29-11-2019, 13:18
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В управлінні моніторингу ризикових операцій та доходів Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що підприємства добувної промисловості у січні-жовтні 2019 року сплатили до Зведеного бюджету України 1 839,7 млн. грн. Це на 116,9 млн. грн., або на 6,8 відс. більше, ніж за той самий період минулого року.
Питома вага добувної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 7,8 відсотка.
Найбільшими платниками податків у цій галузі є АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" (дані платники у Львівській області перебувають на консолідованій сплаті податків або сплачують лише рентну плату за користування надрами).
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