Як оподатковується сума безповоротної фінансової допомоги, яку отримує фізична особа – підприємець Суспільство | 29-11-2019, 13:22 0 71

Об’єктом оподаткування у фізичної особи –підприємця, який перебуває на загальній системі оподаткування, є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

Безповоротна фінансова допомога – це сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів. Тобто, сума безповоротної фінансової допомоги не підлягає поверненню (пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

При цьому, до складу загального оподатковуваного доходу зараховується виручка, що надійшла фізичній особі – підприємцю як в грошовій, так і в натуральній формі, а саме:

- виручка у вигляді безготівкових грошових коштів, що надійшли на банківський рахунок чи в готівковій формі безпосередньо підприємцю чи його працівникам на місці здійснення розрахунків (в т.ч. відсотки банку);

- виручка в натуральній (негрошовій формі);

- суми штрафів і пені, отримані від інших суб’єктів підприємництва за договорами цивільно-правового характеру за порушення умов договорів та інші доходи, які пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності.

При цьому суми безповоротної фінансової допомоги, наданої фізичній особі, включаються до складу оподаткованого доходу як дохід у вигляді додаткового блага.

Отже, сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку включається до складу загального місячного оподаткованого доходу такого платника податку та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

