ДО МУКАЧІВСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ ПРИБУВАЮТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ СТРОКОВИКИ Суспільство | 29-11-2019, 15:24 0 63



Військовослужбовці-строковики, осіннього призову 2019 року прибувають до Мукачівського прикордонного загону. Юнаків, які вже пройшли навчання в Кінологічному навчальному центрі Держприкордонслужби, сьогодні доставили у підрозділи охорони кордону, де вони продовжать подальшу службу.

В управлінні загону новоприбулі прикордонники пройшли медогляд, з ними провели необхідні інструктажі та ознайомили з обстановкою на кордоні. Після цього, військовий капелан Мукачівського прикордонного загону, протоієрей Віктор Худяк (ПЦУ) відслужив молебень на початок доброго діла та подарував кожному строковику Молитовник воїна.

Ще більше сотні військовослужбовців строкової служби вже незабаром прибудуть до прикордонного загону з Головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби України імені генерал-майора Ігоря Момота.

Варто зазначити, що прибуття строковиків дозволить суттєво збільшити щільність охорони кордону, а ті військовослужбовці, які виявлять бажання пов'язати своє життя з почесною справою охорони держрубежу, згодом зможуть підписати контракт на проходження служби в лавах Держприкодонслужби.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



