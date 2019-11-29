Вантажівку, з ймовірно важкими наркотиками, прикордонники спільно з митниками затримали на кордоні зі Словаччиною Суспільство | 29-11-2019, 16:52 0 34







Державна прикордонна служба України продовжує активні заходи з протидії переміщенню через кордон заборонених предметів та речовин, в тому числі незаконному обігу наркотичних засобів.



Так, сьогодні на кордоні зі Словаччиною викрили спробу переміщення чималої кількості речовини, що може виявитися важким наркотиком.



Її знайшли в вантажівці під керуванням громадянина України, що прибула в пункт пропуску «Ужгород» на виїзд з України.



Транспортним засобом везли вантаж фанери і за документами його мали доставити в Німеччину.



Проте зважаючи на аналіз ризиків, що серед подібного вантажу може перевозитись заборонені речі, прикордонники ініціювали поглиблений разом з представниками фіскальної служби огляд.



У ході перевірки всередині фанери було знайдено сховок, в якому знаходилася речовина темно-коричневого кольору. Попередній експрес-аналіз показав, що вона може бути героїном.



Наразі про знахідку поінформовані правоохоронні органи. Триває подальша перевірка і огляд. Речовину направили на експертизу, також встановлюється її вага.