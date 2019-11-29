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Вантажівку, з ймовірно важкими наркотиками, прикордонники спільно з митниками затримали на кордоні зі Словаччиною

Суспільство | 29-11-2019, 16:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 34 34    




Державна прикордонна служба України продовжує активні заходи з протидії переміщенню через кордон заборонених предметів та речовин, в тому числі незаконному обігу наркотичних засобів.

Так, сьогодні на кордоні зі Словаччиною викрили спробу переміщення чималої кількості речовини, що може виявитися важким наркотиком.

Її знайшли в вантажівці під керуванням громадянина України, що прибула в пункт пропуску «Ужгород» на виїзд з України.

Транспортним засобом везли вантаж фанери і за документами його мали доставити в Німеччину.

Проте зважаючи на аналіз ризиків, що серед подібного вантажу може перевозитись заборонені речі, прикордонники ініціювали поглиблений разом з представниками фіскальної служби огляд.

У ході перевірки всередині фанери було знайдено сховок, в якому знаходилася речовина темно-коричневого кольору. Попередній експрес-аналіз показав, що вона може бути героїном.

Наразі про знахідку поінформовані правоохоронні органи. Триває подальша перевірка і огляд. Речовину направили на експертизу, також встановлюється її вага.
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