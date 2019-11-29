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Понад 5 мільярдів гривень податків та зборів сплатили до бюджетів підприємства переробної промисловості Львівщини
|Суспільство | 29-11-2019, 16:53
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Підприємства переробної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України протягом січня-жовтня 2019 року сплатили 5 000,5 млн. грн., що на 435,4 млн. грн., або на 9,5 відсотка більше проти того самого періоду 2018 року. Про це повідомили в управлінні моніторингу ризикових операцій та доходів Головного управління ДПС у Львівській області.
Питома вага переробної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 21,2 відсотка.
Найбільшими платниками переробної галузі є ТзОВ "Винниківська тютюнова фабрика", ТОВ "Марвел Iнтернешнл Тобакко Груп", ДП "Львiвський Бронетанковий Завод", ТЗОВ "Електроконтакт Україна", ПАТ "Жидачівський Целюлозно-Паперовий Комбінат", ПрАТ "Львівський Локомотиворемонтний Завод", ТОВ "Яблуневий Дар", ТЗОВ "ВГЦ "Пiрамiда", ТЗОВ "ОДВ-Електрик", ТОВ "КФ "Ярич", ТОВ "Об’єднана Мода України" та ПРАТ "Картонно-Паперова Компанія".
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