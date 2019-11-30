Термін прийому заявок на обласний конкурс проєктів місцевих ініціатив завершено Суспільство | 29-11-2019, 20:02 0 83



Сьогодні, 29 листопада, о 18.00 завершився прийом заявок на участь в обласному конкурсі проєктів місцевих ініціатив.



Як відомо, 28 жовтня стартував прийом заявок і тривав він до 18:00 год. 29 листопада 2019 року.



Відтак, за інформацією заступника начальника відділу з питань реалізації проєктів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв'язків обласної ради Олени Гвоздик, станом на 18.00 год. 29 листопада опрацьовано 1567 заявок, з яких 1209 отримали реєстраційні номери і 358 – скеровано на доопрацювання через невідповідність формальним ознакам, на черзі – 1042.



Серед зареєстрованих проєктів ситуація в пріоритетах виглядає наступним чином:

Освіта - 480

Культура – 193

Інші пріоритети – 209

Охорона здоров’я – 115

Вуличне освітлення – 98

Обласні заклади, установи – 39

Спорт – 49

Безпека –26



Хочемо запевнити усіх заявників, які подали вчасно проєкт, ті хто знаходиться зараз у черзі – у разі відсутності невідповідностей, отримають реєстраційний номер.



Ми працюємо у визначених дедлайнах, тому усіх конкурсантів, хто не встиг подати свою ініціативу врахувати це у подальшому.



Зробимо кращим життя в наших громадах!