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В лісі за Києвом знайшли зниклого безвісти військового капелана
|Суспільство | 02-12-2019, 01:26
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|У Бородянському районі Київської області знайшли військового капелана Сергія Струка, який зник безвісти в ніч на 30 листопада.
Джерело: начальник поліції Київщини Андрій Нєбітов.
Пряма мова: "Як пояснив поліцейським: "ходив та молився у лісі".... Дякую усім поліцейським та громаді за допомогу у пошуках".
Нагадаємо:
В ніч на 30 листопада зник безвісти військовий капелан Сергій Струк.
Для розшуку зниклого священика по тривозі був піднятий особовий склад поліції Київщини.
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