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Війну проти природи потрібно припинити — генсек ООН
|Суспільство | 02-12-2019, 08:50
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|Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав керівництво підприємств, що забруднюють довкілля, не ігнорувати питання захисту клімату.
Джерело: DW
Пряма мова: "Ми вже занадто довго ведемо боротьбу проти нашої планети, а тепер наша планета завдає удар у відповідь. Нашу війну проти природи потрібно припинити".
Деталі: Генсек ООН відзначив, що нинішніх зусиль для захисту клімату недостатньо через відсутність політичної волі у низки керівників держав.
Пряма мова: "Ми живемо в епоху, коли точка неповернення вже не за горизонтом".
Нагадаємо:
Двотижнева Кліматична конференції ООН пройде в Мадриді з 2 по 13 грудня.
У ній мають взяти участь представники близько 200 держав світу.
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