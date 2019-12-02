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ООС: з початку доби без втрат
|Суспільство | 02-12-2019, 09:29
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|1 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли.
5 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Схід":
Дослівно: "Вчора, 1 грудня, під час виконання бойового завдання, на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських військовослужбовця. Внаслідок вибухів наші воїни отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає".
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