Закарпатські митники вилучили в українця та іноземця канабіс Суспільство | 02-12-2019, 14:17 0 58

Наркотичні засоби вилучено на митному посту «Лужанка» в українця та іноземця напередодні.

Співвітчизник в’їжджав в Україну на автомобілі «BMW», а громадянин Німеччини виїжджав з України на «Skoda Octavia».

Під час митного огляду транспортного засобу та речей громадянина України, працівники митниці виявили пластмасову банку з під ліків, в якій знаходилось 20, 37 г речовини рослинного походження, зеленого кольору із специфічним запахом.

В результаті огляду транспортного засобу іноземця, в задньому бампері, митники виявили пакети чорного кольору, вагою 2, 7 кг, які містили речовину схожу за якостями на канабіс.

В ході здійсненого експрес аналізу встановлено, що в обох випадках незаконно переміщувався наркотичний засіб – канабіс.

За обома фактами митницею на адресу УСБУ в Закарпатській області направлено повідомлення про протиправні діяння, що, можливо, містять ознаки злочинів за ознаками ст. 305 Кримінального кодексу України.

Закарпатська митниця ДФС

