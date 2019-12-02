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НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИСЯГНУЛИ НА ВІРНІСТЬ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ
|Суспільство | 02-12-2019, 14:18
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Прикордонник - престижна професія. Адже Держприкордонслужба цінує та поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад, вдосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою. Чи не щодня до відділу з добору у Закарпатській області окремого регіонального центру комплектування Західного регіонального управління звертаються молоді люди з бажанням долучитися до почесної справи охорони державного кордону.
Прикордонне відомство реформується та переозброюється за стандартами ЄС та НАТО, є лідером реформування серед силових структур.
Сьогодні в Мукачівському прикордонному загоні відбулись урочисті заходи з нагоди складання військової присяги. Шестеро новобранців перед обличчям своїх товаришів по службі присягнули на вірність Українському народові. Начальник загону, полковник Ігор Доменюк привітав військовослужбовців з одним із найголовніших кроків у їхньому житті та висловив впевненість у тому, що вони з гідністю виконуватимуть свій конституційний обов'язок.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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