НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИСЯГНУЛИ НА ВІРНІСТЬ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ Суспільство | 02-12-2019, 14:18 0 66



Прикордонник - престижна професія. Адже Держприкордонслужба цінує та поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад, вдосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою. Чи не щодня до відділу з добору у Закарпатській області окремого регіонального центру комплектування Західного регіонального управління звертаються молоді люди з бажанням долучитися до почесної справи охорони державного кордону.

Прикордонне відомство реформується та переозброюється за стандартами ЄС та НАТО, є лідером реформування серед силових структур.

Сьогодні в Мукачівському прикордонному загоні відбулись урочисті заходи з нагоди складання військової присяги. Шестеро новобранців перед обличчям своїх товаришів по службі присягнули на вірність Українському народові. Начальник загону, полковник Ігор Доменюк привітав військовослужбовців з одним із найголовніших кроків у їхньому житті та висловив впевненість у тому, що вони з гідністю виконуватимуть свій конституційний обов'язок.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



