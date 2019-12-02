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Закарпатські митники вилучили в українця книгу, виготовлену 130 років тому

Суспільство | 02-12-2019, 14:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    

Напередодні, 1 грудня 2019 року, на митному посту «Малий Березний» працівники Закарпатської митниці ДФС припинили незаконне ввезення до України культурних цінностей. Пасажир «Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI» – українець прямував з Чехії до України.
Формою проходження митного контролю співвітчизник обрав «зелений коридор». Відтак, обрання цієї смуги руху вважається заявою про те, що переміщувані через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та свідчить про факти, що мають юридичне значення.
Відтак в ході здійснення митного огляду у транспортному засобі митники виявили незаявлену під час усного опитування книгу «Zpevnik» 1889 року виготовлення, що має ознаки культурної цінності.
Виявлену книгу громадянин визнав своєю власністю.
Відповідно до частини 5 статті 374 Митного кодексу України, культурні цінності за кодами 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через митний кордон України, підлягають письмовому декларуванню.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статті 471 Митного кодексу України.
Наразі складено протокол про порушення митних правил, книгу вилучено до рішення суду.
Закарпатська митниця ДФС
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