На Закарпатті митники вилучили брендові речі, вартість частини яких – понад 200 тис. грн Суспільство | 02-12-2019, 15:31 0 89

Про це свідчать три складені працівниками Закарпатської митниці ДФС протоколи, в яких зафіксовано порушення митних правил, передбачених статтею 472 Митного кодексу України.

Троє громадян: два українці та один іноземець, не заявили за встановленою формою точних відомостей про переміщувані ними через митний кордон України товари, які в кількості, яку вони переміщували, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню.

Іноземець, громадянин Румунії, повертався з Іспанії 30 листопада автомобілем «MERCEDES Sprinter» з польською реєстрацією, українці з Італії – 1 грудня, один на «VW LT26», інший – на «MERCEDES Sprinter», обидва мікроавтобуси з вітчизняною реєстрацією.

Як іноземець, так і українці, в своїх деклараціях, які їм запропонували заповнити працівники митниці, вказали свої паспортні дані, відомості про транспортні засоби та наявність у них багажу з особистими речами. При усному опитуванні громадяни підтвердили відомості, вказані ними у митній декларації, та заперечили наявність будь-яких інших товарів, в тому числі таких, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено.

В ході митного контролю транспортних засобів та речей громадян, працівники митниці виявили, зокрема, різних розмірів одяг, взуття, жіночі сумки, ремені відомих брендів: «LOUIS VUITTON», «GUCCI», «CHANEL», «ZARA», «H&M», «MNG», «MASSIMO DUTTI», «BERSHKA», «STRADIVARIUS», «BURBERRY».

Варто зазначити, що встановлена вартість тільки частини товарів, які перевозив румун становить майже 59 тис. грн, встановлена вартість товарів, які перевозив один з українців – майже 113 тис. грн і частини товарів, які переміщував другий наш співвітчизник – понад 30 тис. грн. Оцінка товарів, вартість яких не встановлена, буде проводитись додатково.

Нагадуємо, що не підлягають письмовому декларуванню та не є об'єктами оподаткування митними платежами товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг. Якщо сумарна фактурна вартість або загальна вага товарів перевищують такі обмеження, то товари підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, з поданням документів, що видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.

Закарпатська митниця ДФС