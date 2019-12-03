В Ірані під час розгону масових протестів вбито сотні людей Суспільство | 03-12-2019, 08:10 0 69 В цілому від 180 до 450 осіб, а можливо й більше були вбиті за чотири дні в ході акцій протесту в Ірані.



Джерело: New york times



Деталі: Масові акції протесту почалися в Ірані 15 листопада після оголошеного урядом зростання цін на паливо на 200 відсотків. За час проведення мітингів щонайменше 2000 осіб отримали поранення, ще 7000 були затримані.



Правозахисники заявляють, що на відеозаписах розгону демонстрантів зафіксована стрілянина по беззбройних людях. За наявною інформацією, родичі жертв отримали попередження не спілкуватися з журналістами і не проводити похоронні церемонії за своїми убитим родичам.



Нагадаємо:



Протести в Ірані почалися 15 листопада після того, як уряд оголосив про підвищення цін на бензин і нормування продажів.

З 17 листопада в Ірані почали блокувати доступ в інтернет.

США закликали Twitter, Instagram і Facebook заблокувати сторінки лідерів Ірану.

Щонайменше 1000 демонстрантів було заарештовано і понад 100 людей вбито під час зіткнень з силами безпеки.