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З Литви до Росії: 17 років колонії за контрабанду гашишу
|Суспільство | 03-12-2019, 08:11
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|Суд в Білорусії засудив до 17 років позбавлення волі 46-річного громадянина Росії, який намагався ввезти в РФ 290 кілограмів гашишу.
Джерело: прес-служба Верховного суду Білорусії
Деталі: Росіянин був затриманий в травні 2019 року. Наркотик виявили в схованці під підлогою його автомобіля. Гашиш був розфасований в плитки, їх було більше трьох тисяч. Чоловік планував провезти наркотик з Литви до Росії.
Росіянина визнали винним в незаконному обороті наркотиків і їх контрабанді через державний кордон. Він відбуватиме покарання в колонії посиленого режиму.
Нагадаємо:
Польська прокуратура внесла в Окружний суд у Перемишлі обвинувальний акт проти трьох громадян України, яких підозрюють у контрабанді наркотиків з Євросоюзу до України та Росії.
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