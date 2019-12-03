Майже на 221 мільйон гривень зросли надходження до Зведеного бюджету України від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном, на Львівщині Суспільство | 03-12-2019, 12:47 0 85



Від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном у січні-жовтні 2019 року до Зведеного бюджету України надійшло 1 991,8 млн. грн. податкових платежів. Це на 220,9 млн. грн., або на 12,2 відс. більше, ніж у тому ж періоді 2018 року. Про це повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 8,4 відсотка.



Найбільшими платниками даної галузі є Фiлiя ТзОВ "Нестле Україна" "Нестле Бiзнес Сервiс в Європi", ТзОВ "РСП "Шувар", ТзОВ "Айпiє-Л", ТОВ "Хазард", ТОВ "Українськi Iнформацiйнi Технологiї", ТОВ "Агентство Економiчної Безпеки "Ефорт", ТзОВ "Центр проект", ДП "Захiдний ЕТЦ", ПРАТ "Техенерго", ТзОВ "Iнститут Iнформацiйних Технологiй "Iнтеллiас", ПП "Майя", ТзОВ "Пам'ять", ТзОВ ТВК "Гармонiя та ТОВ "Екран".