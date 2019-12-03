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Найсумлінніших платників податків Закарпаття нагородили в Києві

Суспільство | 03-12-2019, 13:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 87 87    

Днями в столиці України відбулось нагородження платників податків, які брали участь і стали переможцями в конкурсі «Сумлінні платники податків-2018».
Як відомо, серед переможців – 8 закарпатських платників, що зайняли друге місце за кількістю сумлінних платників податків серед областей по Україні. Зокрема, це ТОВ «А-ЛАП», ТОВ «Аква-Поляна», ТОВ «Латуж», Дочірнє підприємство «Санаторій Шаян» закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ТОВ «А.М. ІТРО», ТОВ «Спільне українсько-німецьке-швейцарсьуке підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Д’юті Фрі Трейдінг», ТОВ «ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ І ЛОГІСТИКА», Фермерське господарство «КОНИК», які отримали Дипломи та унікальні статуетки конкурсу.
Разом з платниками участь в нагородженні взяла і голова ради Територіального відділення Асоціації платників податків у Закарпатській області Марта Волощук.
Керівництво податкових органів Закарпаття вітає сумлінних платників краю і дякує їм за роботу! У масштабах всієї України такий результат – надзвичайно позитивний сигнал та приклад для бізнесу. Сподіваємось, що інші платники наступного року візьмуть приклад, і в області буде ще більше ким пишатись, адже найкращий показник професійного ведення бізнесу – сумлінна сплата податків.
Довідково: Рейтинг «Сумлінні платники податків» проводиться у два тури – на регіональному та всеукраїнському рівнях. Сумлінність платника податків визначається за результатами діяльності підприємств у попередньому році. Традиційно головною метою цього знакового суспільно-економічного проєкту є поширення інформації про його учасників і переможців, а також популяризація основних принципів чесного ведення бізнесу.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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