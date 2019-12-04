Про сплату податку на доходи фізичних осіб з доходів від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв) Суспільство | 04-12-2019, 11:31 0 83

Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що податкові зобов’язання по військовому збору з доходів, отриманих від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи – орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв) сплачуються за податковою адресою.

Так, при отриманні фізичною особою – орендодавцем у 2019 році доходу від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв) іншій фізичній особі – орендарю, яка не є податковим агентом (самозайнятою особою), орендодавець визначає свої податкові зобов’язання за результатами такого року у річній декларації про майновий стан і доходи та сплачує податок на доходи фізичних осіб з таких доходів до відповідного бюджету за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв) та військовий збір за своєю податковою адресою.

Для реалізації зазначеної норми у новій формі податкової декларації передбачили окремі рядки: «10.4.1» ‒ для відображення вищенаведених доходів; «17» ‒ для відображення військового збору з таких доходів.

