Розпочалася одинадцята ротація особового складу українського національного контингенту Місії ООН Суспільство | 04-12-2019, 11:34 0 97

Третього грудня, в місті Новий Калинів, що на Львівщині відбулися урочистості у межах планової заміни особового складу українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

З напутніми словами до побратимів звернулися командир 11-ї ротації 18-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України та духовний наставник вертолітників – настоятель храму ПЦУ рівноапостольного князя Володимира отець Ярослав Фабіровський.

Виступаючи перед присутніми полковник Мухаммад Буланбаєв наголосив на тому, що кожен, хто подолав етапи відбору та своїм вміння й сумлінністю виборов представляти українську державу у далекій африканській країні є гідними її синами.

Переконаний в тому, що наша ротація продовжить традиції сотень наших побратимів, які виконували завдання на далекому континенті. Своїм завзяттям у службі вони здобули заслужену повагу з-поміж контингентів Місії ООН, а невтомною роботою – у цивільного населення. Вірю, що усі поставлені перед нами завдання будуть виконанні бездоганно, адже для цього у нас все є – фаховість, психологічна стійкість та фізичний гарт, – наголосив полковник Мухаммад Буланбаєв.

Благословив миротворців на добру справу отець Ярослав Фабіровський: «… Мир вам», — такими словами священик завершив свою проповідь та окропив кожного військовослужбовця освяченою водою.

Мій чоловік не вперше їде в миротворчу місію. Кожного разу переживаю, все ж таки надовго іде. Як оберіг, завжди даю йому образок, – розповіла пані Світлана.

Після урочистого шикування більше сотні військовослужбовці першої групи українських миротворців вирушили до Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.

Варто додати, що усім 250 військовослужбовцям, які проходитимуть службу в непростих кліматичних та санітарно-епідеміологічних умовах, зроблені необхідні щеплення.

