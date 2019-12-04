Майже на 47 відсотків зросли на Львівщині податкові платежі від підприємств енергетики з початку 2019 року Суспільство | 04-12-2019, 13:05 0 78











Протягом січня-жовтня 2019 року підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води сплатили до Зведеного бюджету України 791,2 млн. грн. податкових платежів, що на 251,9 млн. грн., або на 46,7 відсотка більше, ніж у відповідному періоді 2018 року. Про це повідомили в управлінні моніторингу ризикових операцій та доходів Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 3,4 відсотка.



Найбільшими платниками цієї галузі є: ПАТ "Львiвгаз", ТОВ "Львiвенергозбут", ЛМКП "Львiвтеплоенерго", вiдокремлений пiдроздiл "Добротвiрська Теплова Електрична Станція", ТОВ "Карпатський Вiтер" та ТОВ "Еко-Оптiма".