Надходження податків від підприємств транспорту на Львівщині з початку 2019 року зросли на понад 28 відсотків Суспільство | 04-12-2019, 15:10 0 88

Від підприємств, які здійснюють діяльність наземного транспорту у січні-жовтні 2019 року до Зведеного бюджету України надійшло 1 056,2 млн. грн. податкових платежів, що на 231,7 млн. грн., або на 28,1 відс. більше, ніж у відповідному періоді 2018 року. Про це повідомили в управлінні моніторингу ризикових операцій та доходів Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 4,5 відсотка.



Найбільшими платниками транспортної галузі є: філія АТ „Укрзалізниця”, філія "Пасажирська компанія" АТ „Укрзалізниця”, Львівський Регіональний Структурний Підрозділ Державного Підприємства Обслуговування Повітряного Руху України, філія "Оператор Газосховищ України" АТ "Укртрансгаз", Львівська Дирекція ПАТ "Укрпошта", філія АТ „Укртранснафта”, Львiвська Фiлiя ТзОВ "Нова Пошта", ЛКП "Львiвелектротранс", ДП "Львiвський Облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобiльнi Дороги України" та ТЗОВ "Торговий Дiм "Мiст Експрес".