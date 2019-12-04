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Операція «Кордон-2019». Високий рівень взаємодії та ефективна протидія правопорушенням

Суспільство | 04-12-2019, 15:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 89 89    


Державна прикордонна служба України, аби запобігти протиправній діяльності на державному кордоні, продовжує проводити превентивні заходи.

Потужним і результативним заходом, який щорічно проходить під координацією Держприкордонслужби, є спільна спеціальна прикордонна операція «Кордон-2019». Цього року операція тривала з 23 квітня по 30 листопада. До її проведення, окрім сил та засобів регіональних управлінь, залучалися резерви прикордонного відомства, у тому числі, курсанти навчальних закладів Держприкордонслужби, правоохоронні та взаємодіючі органи. Також заходи проводились спільно з прикордонними службами суміжних держав – Республіки Польща, Словацької Республіки, Угорщини, Румунії, Республіки Молдова.

У ході проведення операції відмічалася якісна координація сил і засобів всіх її учасників, високий рівень взаємодії і своєчасний обмін інформацією про можливу протиправну діяльність на державному кордоні та оперативне реагування на зміни в обстановці.

Операція, перш за все, проводилася зважаючи на можливі загрози, пов’язані з незаконним переміщенням через державний кордон нелегальних мігрантів, підакцизних товарів, контрабанди наркотичних засобів та зброї.

Загалом за період проведення «Кордон-2019» за порушення державного кордону затримано близько 1600 осіб та майже 730 затриманих нелегальних мігрантів. 4,5 тисяч осіб затримано за порушення правил прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску.

Як вже зазначалося, ефективною була взаємодія між прикордонною службою та правоохоронними органами. Спільними зусиллями виявлено та вилучено 345 одиниць зброї і понад 3,6 тисячі штук боєприпасів, майже 2,5 тонни наркотичних речовин. Разом з тим у майже 1800 випадках було вилучено товарів, що незаконно переміщувалися через кордон, на суму більше 132,8 млн грн.

Також у пунктах пропуску через державний кордон протягом 7 місяців не пропущено майже 26 тисяч осіб, виявлено 2800 недійсних та більше 300 підроблених документів. За цей період складено 25 тисяч адміністративних протоколів та накладено штрафів на суму близько 65 млн грн.
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