ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ОХОРОНЯТИМУТЬ КОРДОН СПІЛЬНО З ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦГВАРДІЇ Суспільство | 04-12-2019, 15:12 0 79



В рамках протидії протиправним елементам, які постійно намагаються здійснити правопорушення на кордоні, відсьогодні прикордонники Мукачівського загону у взаємодії з військовослужбовцями мобільних резервів гірсько-патрульної роти Національної гвардії України спільно охоронятимуть українсько-румунську та українсько-угорську ділянки кордону.

Під час патрулювань прикордонники разом з нацгвардійцями використовуватимуть автомобілі високої прохідності "Кугуар", квадроцикли, снігоходи, тепловізори та прилади нічного бачення. Такі заходи дозволять значно посилити та ущільнити охорону вказаних напрямків кордону. Нацгвардійців вже ознайомили з особливостями ділянки держрубежу, на якій нестимуть службу спільні наряди, а також довели елементи обстановки, яка впливає на організацію охорони кордону.

Використання таких нарядів дасть можливість ефективніше здійснювати випереджувальні заходи, спрямовані на запобігання порушень державного кордону, що забезпечить своєчасне та адекватне реагування на будь-які виклики з боку протиправних елементів.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



