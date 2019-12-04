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Як зв’язатися з податковою? Контакти для співпраці з податковими органами Закарпаття
|Суспільство | 04-12-2019, 18:44
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Для зручності громадян та підприємців інформуємо про актуальні контакти, завдяки яким можна зв’язатись та співпрацювати з Головним управлінням ДПС у Закарпатській області.
Як відправити звернення та зробити запит на отримання публічної інформації?
Все просто.
Написати звернення можна на пошту: zak.zvernennja0716@tax.gov.ua.
Відправляйте сканкопії чи фотокопії письмових звернень з підписом заявника із зазначенням дати та місця проживання/місцезнаходження. Детальніше ТУТ.
Відправити запит на отримання публічної інформації слід на пошту: zak.zapit0716@tax.gov.ua.
Врахуйте, що на вказану електронну адресу не надсилаються пропозиції, заяви, скарги.
Записатись на особистий прийом до керівництва та посадових осіб структурних підрозділів ГУ ДПС у Закарпатській області – попередній запис на особистий прийом можна здійснити за телефоном: (0312) 63-00-48, згідно графіку роботи.
Детальнішу інформацію, контакти, графік роботи, сервіс «Пульс» тощо, можна дізнатись, клікнувши ТУТ.
Також слідкуйте за головним сайтом Територіальних органів ДПС у Закарпатській області та за офіційною сторінкою у соцмережі Фейсбук.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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