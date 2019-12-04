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Закарпатські митники вилучили понад 6 кг бурштину
|Суспільство | 04-12-2019, 21:56
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Сьогодні, 4 грудня 2019 року, на митному посту «Тиса» працівники Закарпатської митниці ДФС запобігли незаконному вивезенню з України незадекларованого товару.
В зону пункту пропуску громадянин Угорщини заїхав вантажним автомобілем «DAF». Для проходження митного контролю водій обрав смугу руху «червоний коридор». Згідно з документами у вантажівці переміщувались продукти переробки.
В результаті митного контролю транспортного засобу та речей водія митники виявили 6,4 кг необробленого каміння, за зовнішніми ознаками схоже на бурштин, яке не було вказане в митній декларації та не заявлене при усному опитуванні.
За словами іноземця, мішок з бурштином його поросив передати в Угорщину незнайомий громадянин.
В діях громадянина Угорщини вбачаються ознаки порушення митних правил передбачених статтею 472 Митного кодексу України.
Наразі складено протокол про порушення митних правил, бурштин вилучено до рішення суду.
Закарпатська митниця ДФС
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