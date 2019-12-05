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"Чорний четвер" у Франції: вчителі, лікарі, транспортники проводять національний страйк

Суспільство | 05-12-2019, 09:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 94 94    
У четвер, 5 грудня, у Франції оголошено загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи, яку готує уряд, виконуючи передвиборчу обіцянку президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Головною рушійною силою протесту традиційно стали транспортники, які оголосили безстроковий страйк. Залізничний рух практично паралізовано в країні, а також в Парижі, де страйкує громадський транспорт.

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Національна залізнична компанія SNCF оголосила, що 5 грудня рух на високошвидкісних лініях поїздів TGV буде забезпечено лише на 10%. На регіональних лініях курсуватимуть лише 20% поїздів-експресів. Дирекція SNCF вважає, що залізничний рух буде сильно ускладнено до 12 грудня.

Дирекція цивільної авіації повідомила про скасування в четвер кожного п'ятого авіарейсу у французьких аеропортах. Компанія Air France скасувала 30% внутрішніх рейсів і 15% середньомагістральних польотів.

Через страйк вчителів закриті дві третини шкіл. Страйкують енергетики, авіадиспетчери та лікарні. Акції протесту проводять поліцейські і співробітники судів.

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По всій Франції заявлено 245 маніфестацій. У Парижі введені підвищені заходи безпеки через побоювання заворушень.

Причина протесту - радикальна реформа пенсійної системи, обіцяна президентом Макроном. Її суть - перехід від складної системи з 42 різних режимів до універсальної пенсійній системі починаючи з 2025 року.

Реформа передбачає зміну принципу нарахування пенсій і перехід до системи пенсійних балів. При збереженні пенсійного віку 62 роки (право виходу на пенсію) для отримання повної пенсії (без відрахувань) французам доведеться працювати мінімум до 64 років. Цей вік буде підвищуватися для того, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною.

Уряд планує провести реформу через парламент на початку 2020 року.
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