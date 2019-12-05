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ЗМІ: В одеському коледжі не було сигналів про пожежу – студенти евакуювалися самі
|Суспільство | 05-12-2019, 09:29
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|Під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права й готельно-ресторанного бізнесу не пролунало тривожних сигналів чи оголошень, багато учнів не відразу дізналися про спалах.
Джерело: "Думская" з посиланням на студентів коледжу
Пряма мова студентки Олександри: "Все почалося на третьому поверсі. Вчителька відкриває двері, а там уже туман. Дівчата, які вийшли, стали дзвонити тим, хто залишився нагорі. Питають: "Ви виходите? Ви де?". Вони кажуть, що не було ніякої тривоги".
Пряма мова студентки, котра побажала залишитися неназваною: "У плані пожежної безпеки там було страшне жахіття. Вагонка на стінах, вузькі коридори, єдині сходи, старі ліфти, скупченість, захаращеність. Як таке допустили після всіх попередніх пожеж, незрозуміло".
Деталі: Учні й співробітники коледжу кажуть, що керівництво три роки випрошувало в Міністерства освіти й науки гроші на хоча б мінімальний ремонт, але безуспішно.
Міністерство внутрішніх справ повідомило, що на 6:45 четверга, 5 грудня, відкритого вогню не спостерігається, обвалилися незгорілі будівельні конструкцій.
За даними МВС, у результаті пожежі 1 людина загинула і 29 осіб постраждали (з них 13 підлітків і 7 співробітників ДСНС). ДСНС повідомляє про 27 постраждалих.
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