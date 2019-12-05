Російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення 94-го так званого «гуманітарного конвою» Суспільство | 05-12-2019, 10:59 0 136





Через російські пункти пропуску «Матвєєв Курган» та «Донецьк» з 4.50 до 5.40 5 грудня на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони так званого російського «гумконвою». Дев’яносто четвертий «гумконвой» складався з 25 автомобілів.



Його переміщення, як і попередніх, відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей. Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.



У вантажівках нібито перевозили дитяче харчування. Однак, враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній українській групі з прикордонників та митників не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру.



Крім того, завантаженість транспортних засобів складала близько 70 %.



