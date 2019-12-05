Податковий календар на грудень 2019 року Суспільство | 05-12-2019, 11:01 0 161

Понеділок, 9 грудня 2019.

Останній день подання:

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за листопад (форма № 1-РС);

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за листопад (форма № 2-РС);

- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за листопад (форма № 3-РС);

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за листопад (форма № 1-ОА);

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за листопад (форма № 1-ОТ).

Понеділок, 16 грудня 2019.

Останній день подання:

- заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з І кварталу 2020 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік;

- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за листопад (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено надання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за листопад.

Пʼятниця, 20 грудня 2019.

Останній день подання:

- податкової декларації з ПДВ за листопад платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

- декларації акцизного податку за листопад*;

- звіту з ЄСВ (форма № Д4 (місячна)) роботодавцями за листопад;

- заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з І кварталу 2020 рокуподаткової декларації з рентної плати за листопад з розрахунком:

рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за листопад у разі неподання податкової декларації на 2019 р.

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* Суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм ПКУ, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом 15-ти робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (за потреби) на день подання податкової декларації (пп. 222.1.2 ст. 222 ПКУ).

Останній день сплати:

- ЄСВ роботодавцями за листопад (крім гірничих підприємств);

- авансового внеску з єдиного податку на грудень платниками першої та другої груп.

Субота, 28 грудня 2019.

Останній день сплати:

- ПДВ за листопад платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

- акцизного податку за листопад;

- ЄСВ гірничими підприємствами за листопад;

- ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за листопад;

- ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за листопад на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;

- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за листопад;

- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за листопад;

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за листопад;

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за листопад;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за листопад;

- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за листопад.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області