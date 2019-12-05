Незаконно рубали ліс на експорт. Пройшли обшуки у чиновників Львівобллісу Суспільство | 05-12-2019, 11:02 0 85 ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=n9AH2d9MjZo&feature=youtu.be







Обшуки за трьома адресами в містах Львів, Стрий та Славське проведено нещодавно представниками оперативно-розшукових підрозділів Західного регіонального управління Держприкордонслужби спільно з СУ ТУ ДБР у м. Львові. Вони проводилися за підтримки бійців спецпідрозділу «Дозор» на виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».



Розслідування проводиться стосовно можливих неправомірних дій службових осіб Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, які за попередньою змовою із лісогосподарськими підприємствами Львівської області здійснювали вирубку деревини на експорт. Під час обшуків вилучено службову документацію з вирубки, обліку та реалізації деревини для експорту за межі України. Тривають заходи досудового розслідування.



