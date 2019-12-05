Понад 100 мільйонів гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплатили фізичні особи на Львівщині Суспільство | 05-12-2019, 13:22 0 81



Протягом січня-листопада 2019 року фізичні особи на Львівщині сплатили до місцевих бюджетів понад 101 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 32 млн. грн., або на 46,4 відс. більше проти того самого періоду 2018 року (у січні ‒ листопаді 2018 року ‒ 69 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У листопаді 2019 року до місцевих бюджетів на Львівщині надійшло 7,1 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб. Порівнюючи з листопадом 2018 року це на 3,4 млн. грн., або на 91,9 відс. більше (у листопаді 2018 року ‒ 3,7 млн. гривень).