Понад 100 мукачівських підприємців, бухгалтерів та аудиторів взяли участь в податковому семінарі Суспільство | 05-12-2019, 14:59 0 104

Захід на тему: «Новації податкового та бюджетного законодавства у 2020 році» проходив напередодні у приміщенні Мукачівської районної державної адміністрації.

Спікери семінару: Марта Волощук – голова Ради територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Закарпатській області, Юлія Кілару – голова Закарпатського територіального відділення Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України» та Михайло Подгорнов, заступник начальника управління податкових перевірок, трансферного ціноутворення та міжнародного оподаткування – начальник відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями ГУ ДПС у Закарпатській області зосередили свої доповіді на новаціях і тих нормах законодавства, які наразі є найбільш актуальними для суб’єктів господарювання та бухгалтерів, а також таких, які набувають чинності у 2020 році.

Найактивнішу та жваву дискусію викликало інформування Михайлом Подгорновим про новації в застосуванні реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Зокрема, про зміни до Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг (закон № 128-IX від 20.09.2019) та зміни до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг (закон № 129-IX від 20.09.2019).

За словами податківця, дія згадуваних законів не поширюється на фізичних осіб, які продають на ринку власні вживані речі, або продукти власного підсобного господарства. Також під дію цих законів не підпадають платники єдиного податку, що належать до І групи, тобто чий річний дохід не перевищує 300 тисяч гривень. – Цим категоріям громадян і приватних підприємців касові апарати застосовувати не потрібно і після того, як нові правила застосування РРО наберуть чинності, – підкреслив заступник начальника управління податкових перевірок, трансферного ціноутворення та міжнародного оподаткування – начальник відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями ГУ ДПС у Закарпатській області.

Фахівець наголосив, що є три основні дати, які варто запам’ятати і враховувати в діяльності. Перша – із 19 квітня 2020 року буде можливість використовувати програмні РРО. Друга – з жовтня 2020 року використання РРО стане обов’язковим для фізичних осіб платників єдиного податку – продавців ювелірних виробів, медпрепаратів і ліків, складних побутових приладів, автозапчастин, магазинів з продажу секонд-хенду. Також використовувати РРО мають ресторани, кафе, турагенції, готелі. Третя, із 1 січня 2021 року використання РРО буде обов'язковим для фізичних осіб платників єдиного податку 2, 3, 4 груп, незалежно від видів діяльності.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

