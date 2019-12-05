«Наше завдання формувати спроможні громади», - Василь Лозинський під час сесії Львівської обласної ради Суспільство | 05-12-2019, 15:01 0 69 Сьогодні, 5 грудня, сесія Львівської обласної ради розглянула зміни до Перспективного плану формування територій громад Львівської області. Йдеться про чинний Перспективний план, за яким пропонується створення на території Львівщини 85-ти ОТГ.



Як розповів перший заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський згідно з розрахунком, який провела регіональна комісія, більша частина цих ОТГ, а це 33 громади мають низьку спроможність і лише 29 високу. Відтак, рішенням сесії пропонується до цього плану додати ще 7 громад. Частина з них діючі, а частина отримала висновки від ОДА щодо відповідності Конституції на створення ОТГ.

Як зазначив Василь Лозинський Львівська ОДА розробила перспективний план, який складається із 67 громад. Цей план був скерований в Міністерство регіонального розвитку.

«Ми маємо бачення 67 громад, про які ми говорили й в цій сесійній залі й у всіх районах області. З цієї кількості є лише 3 громади з низькою спроможністю, і аж 39 із високою. Ми об’їхали всі території, почули громади. Пропозиції почуті в районах будуть враховані та розглянуті на регіональній комісії», - розповів перший заступник.

Також, як він підкреслив, головним завданням децентралізації є формування саме спроможних громад.

«Наша позиція, що громади мають бути виключно спроможними. Ніхто на сьогодні принципу добровільності не скасовував. Всі громади, які до нас подаються, висновки отримують. Є приклади, коли люди спершу страйкують, а тоді на другий день приносять документи. Також разом з цим приходять інші громади, які просто віддають документи й ми з ними працюємо, - зазначив Василь Лозинський. - В нас є громади, де 89 % надходжень йде на видатки їхнього персоналу, тобто на зарплату, а 11 % на умовний розвиток. Наше завдання і регіональної комісії зробити так, щоб не було громад, де є реверс. Наше завдання формувати спроможні громади».

