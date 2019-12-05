|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На Львівщині прийняли обласний бюджет на 2020 рік
|Суспільство | 05-12-2019, 15:02
| 0 77
|
На позачерговій сесії Львівської обласної ради, депутати прийняли обласний бюджет Львівської області на 2020 рік. Обсяг обласного бюджету у 2020 році сягатиме 6,2 млрд грн.
Про це сьогодні під час сесії розповів директор департаменту фінансів Львівської ОДА Олег Демків.
У бюджеті основну частку в доходах загального фонду становитимуть надходження податку на доходи фізичних осіб – 82,9%.
«У цілому прогнозний обсяг обласного бюджету на 2020 рік менший до очікуваного виконання 2019 року на 7439008,4 тис. грн або 54,5 відсотка, що пояснюється передачею Міністерству соціальної політики України видатків, які у 2019 році здійснювалися за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам. Кошти на реалізацію обласних програм на 2020 рік заплановані виходячи із завдань, які стоять перед місцевими органами влади, в загальній сумі 1486401,5 тис. гривень», - зазначив Олег Демків.
У 2020 році планується спрямувати: на дороги – 1 435 млн грн, медицину – 1 221млн грн, освіту – 1 530 млн грн, соцзахист – 384 млн грн, культуру – 376 млн грн, спорт – 137 млн грн, сільське господарство – 18 млн грн, ЖКГ – 43 млн грн, енергозбереження – 48 млн грн, МТД – 48 млн грн., екологію – 45 млн грн.
На реалізацію програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у проекті обласного бюджету на 2020 рік запланована субвенція місцевим бюджетам у сумі 140 млн грн, що на рівні очікуваних видатків у 2019 році.
Окрім того, в обласному бюджеті на 2020 рік передбачено резервний фонд в сумі 28 млн гривень.
|
|