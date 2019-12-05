На Львівщині прийняли обласний бюджет на 2020 рік Суспільство | 05-12-2019, 15:02 0 77



На позачерговій сесії Львівської обласної ради, депутати прийняли обласний бюджет Львівської області на 2020 рік. Обсяг обласного бюджету у 2020 році сягатиме 6,2 млрд грн.



Про це сьогодні під час сесії розповів директор департаменту фінансів Львівської ОДА Олег Демків.

У бюджеті основну частку в доходах загального фонду становитимуть надходження податку на доходи фізичних осіб – 82,9%.

«У цілому прогнозний обсяг обласного бюджету на 2020 рік менший до очікуваного виконання 2019 року на 7439008,4 тис. грн або 54,5 відсотка, що пояснюється передачею Міністерству соціальної політики України видатків, які у 2019 році здійснювалися за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам. Кошти на реалізацію обласних програм на 2020 рік заплановані виходячи із завдань, які стоять перед місцевими органами влади, в загальній сумі 1486401,5 тис. гривень», - зазначив Олег Демків.

У 2020 році планується спрямувати: на дороги – 1 435 млн грн, медицину – 1 221млн грн, освіту – 1 530 млн грн, соцзахист – 384 млн грн, культуру – 376 млн грн, спорт – 137 млн грн, сільське господарство – 18 млн грн, ЖКГ – 43 млн грн, енергозбереження – 48 млн грн, МТД – 48 млн грн., екологію – 45 млн грн.

На реалізацію програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у проекті обласного бюджету на 2020 рік запланована субвенція місцевим бюджетам у сумі 140 млн грн, що на рівні очікуваних видатків у 2019 році.

Окрім того, в обласному бюджеті на 2020 рік передбачено резервний фонд в сумі 28 млн гривень.

