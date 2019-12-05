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Голова Держприкордонслужби: ми розуміємо необхідність доносити до суспільства правду

Суспільство | 05-12-2019, 16:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    



5 грудня в Укрінформі відбулась прес-конференція, присвячена презентації плану розбудови стратегічних комунікацій в системі МВС. Під час заходу було повідомлено результати унікального проекту з впровадження стратегічних комунікацій в Держприкордонслужбі, яке здійснюється з Центром стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» за підтримки Посольства США в Україні та Міжнародної організації з міграції в Україні.

«Що таке стратегічні комунікації для державного органу? Це питання зворотного зв’язку з громадянами країни, які за рахунок сплати своїх податків фінансують всю державну службу нашої країни», - пояснив значення цієї сфери діяльності заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Окремо заступник міністра внутрішніх справ України наголосив на важливості стратегічних комунікацій в Державній прикордонній службі України.

«Робота прикордонників – це обличчя держави. Кого першим бачить іноземець, коли приїжджає до України – він бачить прикордонника», - сказав він і додав, що згідно з результатами соцопитувань з лютого по жовтень цього року довіра громадськості до прикордонників зросла на 5 %, а це результат системної роботи прикордонного відомства та МВС. Заступник міністра високо оцінив роботу прикордонників із впровадження системи стратегічних комунікацій, який слугуватиме прикладом.

«Зараз плануємо розширити цей досвід на всі структури Міністерства внутрішніх справ: це і Національна поліція і Національна гвардія і Державна міграційна служба і Державна служба з надзвичайних ситуацій. Ми повинні не тільки вміти робити добрі справи, а й правильно їх представляти, реагувати на ті фейки, ту неправду, яка дуже часто розповсюджується в соціальних мережах про роботу тих чи інших структур державної служби»,- відмітив Антон Геращенко.

Під час прес-конференції неодноразово підіймалося питання джерел та каналів проходження інформації. Питання їх надійності та ризиків поширення фейків, які ніхто не виключає.

«У нас іде війна. В тому числі інформаційна, ми всі повинні це розуміти. Інформація повинна перевірятися багатоступенево», - наголосив під час виступу Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Голова Державної прикордонної служби повідомив про структурні зміни у відомстві. За словами Сергія Дейнека, змінам передував системний аудит реального стану справ, на підставі якого визначено низку задач для їх першочергового реформування. У тому числі особлива увага приділяється питанню стратегічних комунікацій, які є дієвою системою у протидії викликам деструктивної пропаганди, інформаційним загрозам, а також забезпечення сталої довіри до відомства.

Голова Держприкордонслужби України подякував директорці Центру стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» Оксані Горбач та в її особі усім партнерам, які допомагають запроваджувати механізми Страткому. Сергій Дейнеко наголосив, що важко бути першими, але ми розуміємо необхідність доности до суспільства правду.

У контексті решти реформ ДПСУ очільник відомства зазначив, що серед основних пріоритетів є підвищення рівня прикордонної безпеки, зокрема шляхом запровадження системи технічно-інтелектуального захисту кордону, посилення спроможностей підрозділів швидкого реагування, особливо щодо їх готовності до взяття під охорону тимчасово неконтрольованої ділянки кордону, вдосконалення висвітлення надводної обстановки, системна боротьба з корупцією тощо.

Окремо він наголосив на започаткуванні нових засад формування кадрового резерву на керівні посади по усьому кордону, зокрема впровадженні проекту «Нове обличчя керівного складу».

«Ми провели конкурс на заміщення посад перших заступників начальників органів охорони державного кордону – начальників штабів. Ми забезпечили чесність, відкритість та прозорість всіх процедур і до останнього ніхто не знав переможців», - сказав Сергій Дейнеко. Він додав, що 19 грудня планується конкурсний відбір на посади начальників прикордонних загонів та запросив журналістів особисто перевірити відкритість та ефективність цього процесу.

Оксана Горбач, директорка Центру Стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» звернула увагу, що впровадження стратегічних комунікацій у системі органів сектору безпеки і оборони є важливим завданням для України в контексті євроатлантичної інтеграції. Вона пояснила, що комунікації – це всеохоплюючий чинник, який безпосередньо впливає на усі процеси роботи тієї чи іншої структури. Вони однаково важливі: офіційні та неофіційні, зовнішні та внутрішні, на усіх рівнях діяльності відомства та його взаємодії з суспільством.

«Стратегічні комунікації дозволяють побудувати систему комунікації не тільки керівництва, не тільки прес-секретарів, а всієї вертикалі», - пояснила Оксана Горбач. Вона наголосила, що кожен працівник кожного окремого державного органу є або його амбасадором, або потенційним критиком.

Пані Оксана розповіла, що Держприкордонслужба однією з перших почала впроваджувати стратегічні комунікації в Україні, і вже має позитивні результати цієї роботи.
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