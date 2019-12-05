Розпочато реорганізацію Львівської митниці ДФС Суспільство | 05-12-2019, 16:31 0 74



Повідомляємо, що відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2019 року № 858 «Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби» та наказу ДФС України від 25.11.2019 № 30-рг «Про реорганізацію митниць ДФС» з 28 листопада 2019 року розпочато реорганізацію Львівської митниці ДФС.

З 00.00 год. 08.12.2019 згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України про початок роботи Державної митної служби України повноваження Львівської митниці ДФС перейдуть до Галицької митниці Держмитслужби.

Вимоги кредиторів до Львівської митниці ДФС прийматимуться упродовж двох місяців з дня опублікування повідомлення про її припинення, до 28.01.2020 за адресою: 79000, м. Львів, вул. Костюшка, 1, тел. 032 258 99 01.

