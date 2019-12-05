На кредитування придбання житла для молодих сімей передбачили понад півтора мільйона грн Суспільство | 05-12-2019, 16:49 0 85

Департаменту архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації скерували 36 338,2 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 11543,3 тис. грн, спеціальним – 24794,9 тис. гривень.



На утримання заповідників плануються видатки в сумі 3258,3 тис. грн.



На реалізацію програми охорона і збереження культурної спадщини Львівської області передбачається 22200 тис. грн, з них за загальним фондом 1000 тис. грн та спеціальним - 21200 тис. грн.



У рамках програми комплексного розвитку території Львівської області на 2016-2020 роки за загальним фондом передбачається 4000 тис. грн та спеціальним - 2300 тис. грн. За кошти програми планується виготовити містобудівну документацію (4000 тис. грн), провести нормативно-грошову оцінку та інвентаризацію земель (2300 тис. грн).



На комплексну програму надання житлових кредитів окремим категоріям громадян у Львівській області передбачається 4000 тис. грн, з них кредити сільським забудовникам - 2435 тис. грн, з яких за загальним фондом – 1435 тис. грн та спеціальним - 1000 тис. грн. На кредитування придбання житла для молодих сімей передбачили 1565 тис. грн, з яких за загальним фондом – 1350 тис. грн та спеціальним - 215 тис. грн. Видатки за спеціальним фондом будуть проводитися за рахунок повернення раніше наданих кредитів.



За рішенням постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку обласної ради збільшуються видатки на 500 тис. грн на реалізацію комплексної програми надання житлових кредитів окремим категоріям громадян у Львівській області для надання кредитів сільським забудовникам.