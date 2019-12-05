Обсяг видатків на розвиток спорту збільшили Суспільство | 05-12-2019, 19:27 0 53

Для управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації у бюджеті на 2020 рік заклали 136 559,3 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 108844,3 тис. грн, спеціальним – 27715 тис. гривень. Порівняно з очікуваним виконанням у 2019 році пропонується збільшити обсяг видатків на 11997 тис. грн або 9,6 відсотка.



У загальному обсязі видатків галузі враховані додаткові кошти в сумі 9881,5 тис. грн на часткове виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 755 “Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл” в частині підвищення заробітної плати педагогічним працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 1296,5 тис. грн на підвищення середньомісячної заробітної плати непедагогічним працівникам закладів фізичної культури та спорту обласного підпорядкування.



На фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яка в основному спрямовується на зарплату, передбачається 37130,8 тис. гривень.



Для реалізації комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини передбачається 31833,5 тис. грн. З виділених коштів на облаштування спортивних об’єктів планується спрямувати 27000 тис. грн. На проведення зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту прогнозуються видатки в обсягах 11720,3 тис. грн та 5308,7 тис. грн відповідно.



Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ, підпорядкованих управлінню фізичної культури та спорту облдержадміністрації, пропонуються в обсязі 715 тис. грн, що на 23 відсотки перевищує очікувані надходження поточного року. Зазначені кошти спрямують на оплату праці, спожиті енергоносії, витрати з господарського утримання спортивних закладів.