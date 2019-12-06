З Африки додому повернулися більше сотні українських миротворців 10-ї «ювілейної» ротації Суспільство | 05-12-2019, 22:15 0 70

Сьогодні, на Львівщині, в одній з військових частин Повітряного командування «Захід» хлібом та сіллю привітали військовослужбовців 18-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України, які більше шести місяців виконували бойові завдання у складі Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

З теплими словами до наших «африканців» звернулися головний штурман — начальник штурманського управління авіації Командування Повітряних Сил ЗС України генерал-майор Сергій Кушнір, представники Повітряного командування та інші.

Зокрема, генерал-майор Сергій Кушнір щиро привітав особовий склад закону із поверненням до дому.

Радію за вас, разом з вашими родинами. Ви з честю виконали поставлені перед вами завдання. Впевнений в тому, що це не крайня миротворча місія для військовослужбовців Повітряних Сил ЗС України – будуть і наступні, – наголосив генерал-майор Сергій Кушнір.

У межах заходу звитягу військовослужбовців було вшановано відомчими відзнаками та подяками. А учасниці вокального ансамблю «Мальви» та хореографічного колективу «Веселинка» подарували хоч і стомленим далеким перельотом, але щедрим на бурхливі оплески військовим концертну програму.

Варто зазначити, що усі представники ротації пройдуть поглиблене медичне обстеження та впродовж визначеного періоду перебуватимуть під наглядом медичних спеціалістів Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.



Віталій Іванов, АрміяІнформ.

