   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 06/12/2019 Онищенко у німецькій в'язниці очікує на рішення суду...>> Нардеп Деркач обговорив із Джуліані створення групи "Друзі України СТОП корупція"...>> Дубінський зустрівся з адвокатом Трампа Джуліані...>> Подяками і грошовими преміями відзначено військовослужбовців Личаківсько-Залізничного об’єднаного районного військового комісаріату м. Львова...>> Завтра у Львові стартує ХІХ Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики JAZZ BEZ with Marek...>> «Переробка відходів є обов’язковою послугою, за яку треба платити», — Вадим Ноздря...>> З Африки додому повернулися більше сотні українських миротворців 10-ї «ювілейної» ротації...>> Про право на податкову знижку за навчання в інтернатурі вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах...>> На вул. Котляревського змінять організацію дорожнього руху...>> До Львова для обміну досвідом приїдуть німецькі підприємці...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Вбивство сина депутата: Соболєв кличе на поліграф 8 людей, Грановський готовий...
05-12-2019, 01:34  >>> 
Вбивство іноземного бізнесмена: підозрюваних взяли під варту...
04-12-2019, 08:48  >>> 
"МІЙ МАЛЕНЬКИЙ ЯНГОЛ": 3-РІЧНИЙ МАЛЮК, ЗАСТРЕЛЕНИЙ У ЦЕНТРІ КИЄВА, БУВ ХРЕЩЕНИКОМ ІРИНИ БІЛИК...
02-12-2019, 10:59  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Пожежа в Одесі: 27 постраждалих перебувають в лікарнях...
05-12-2019, 09:17  >>> 
Львів’яни вдруге стануть донорами для онкохворих, у межах проєкту Red Brunch...
02-12-2019, 14:29  >>> 
Сільським лікарським амбулаторіям первинної медичної допомоги Львівщини передали 28 позашляховиків...
29-11-2019, 13:20  >>> 

З Африки додому повернулися більше сотні українських миротворців 10-ї «ювілейної» ротації

Суспільство | 05-12-2019, 22:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    

Сьогодні, на Львівщині, в одній з військових частин Повітряного командування «Захід» хлібом та сіллю привітали військовослужбовців 18-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України, які більше шести місяців виконували бойові завдання у складі Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.
З теплими словами до наших «африканців» звернулися головний штурман — начальник штурманського управління авіації Командування Повітряних Сил ЗС України генерал-майор Сергій Кушнір, представники Повітряного командування та інші.
Зокрема, генерал-майор Сергій Кушнір щиро привітав особовий склад закону із поверненням до дому.
Радію за вас, разом з вашими родинами. Ви з честю виконали поставлені перед вами завдання. Впевнений в тому, що це не крайня миротворча місія для військовослужбовців Повітряних Сил ЗС України – будуть і наступні, – наголосив генерал-майор Сергій Кушнір.
У межах заходу звитягу військовослужбовців було вшановано відомчими відзнаками та подяками. А учасниці вокального ансамблю «Мальви» та хореографічного колективу «Веселинка» подарували хоч і стомленим далеким перельотом, але щедрим на бурхливі оплески військовим концертну програму.
Варто зазначити, що усі представники ротації пройдуть поглиблене медичне обстеження та впродовж визначеного періоду перебуватимуть під наглядом медичних спеціалістів Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.

Віталій Іванов, АрміяІнформ.
   Новини по темі: Суспільство
З Африки додому повернулися більше сотні українських миротворців 10-ї «ювілейної» ротації...
05-12-2019, 22:15  >>> 
Про право на податкову знижку за навчання в інтернатурі вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах...
05-12-2019, 19:38  >>> 
Обсяг видатків на розвиток спорту збільшили...
05-12-2019, 19:27  >>> 
На кредитування придбання житла для молодих сімей передбачили понад півтора мільйона грн...
05-12-2019, 16:49  >>> 
Розпочато реорганізацію Львівської митниці ДФС...
05-12-2019, 16:31  >>> 
Голова Держприкордонслужби: ми розуміємо необхідність доносити до суспільства правду...
05-12-2019, 16:30  >>> 
На Львівщині прийняли обласний бюджет на 2020 рік...
05-12-2019, 15:02  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: пожежа в Одесі, кадрові рішення уряду, вечірка Труби...
05-12-2019, 09:21  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: перезавантаження ДБР, затримання Онищенка...
04-12-2019, 09:25  >>> 
Погода на Львівщині погіршуватиметься...
03-12-2019, 19:36  >>> 
   ПолітикаПолітика
Онищенко у німецькій в'язниці очікує на рішення суду...
06-12-2019, 02:36  >>> 
Нардеп Деркач обговорив із Джуліані створення групи "Друзі України СТОП корупція"...
06-12-2019, 02:35  >>> 
Дубінський зустрівся з адвокатом Трампа Джуліані...
06-12-2019, 01:30  >>> 
   Діловий світДіловий світ
"Газпром" знову збільшив транзит газу через Україну...
05-12-2019, 16:36  >>> 
SkyUp літатиме зі Львова до Іспанії, Грузії та Болгарії...
04-12-2019, 16:50  >>> 
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара...
04-12-2019, 09:44  >>> 
   СуспільствоСуспільство
З Африки додому повернулися більше сотні українських миротворців 10-ї «ювілейної» ротації...
05-12-2019, 22:15  >>> 
Про право на податкову знижку за навчання в інтернатурі вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах...
05-12-2019, 19:38  >>> 
Обсяг видатків на розвиток спорту збільшили...
05-12-2019, 19:27  >>> 
   ВладаВлада
Російська пропагандистка додзвонилася до Зеленського...
05-12-2019, 01:36  >>> 
"Читайте стенограми": Трамп прочитав звіт республіканців щодо імпічменту...
03-12-2019, 08:16  >>> 
Зеленський – світу: Я не почну війну на Донбасі, вибори – після виведення бойовиків...
02-12-2019, 10:57  >>> 
   КультураКультура
Українські скаути долучаться до світової естафети передачі Вифлеємського Світла Миру...
05-12-2019, 19:28  >>> 
Львівська опера презентує новий рояль Steinway & Sons...
04-12-2019, 14:00  >>> 
Сенцову вручать премію Сахарова в Європарламенті...
26-11-2019, 09:31  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
02:36 Онищенко у німецькій в'язниці очікує на рішення суду
02:35 Нардеп Деркач обговорив із Джуліані створення групи "Друзі України СТОП корупція"
01:30 Дубінський зустрівся з адвокатом Трампа Джуліані
22:20 Подяками і грошовими преміями відзначено військовослужбовців Личаківсько-Залізничного об’єднаного районного військового комісаріату м. Львова
22:19 Завтра у Львові стартує ХІХ Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики JAZZ BEZ with Marek
22:17 «Переробка відходів є обов’язковою послугою, за яку треба платити», — Вадим Ноздря
22:15 З Африки додому повернулися більше сотні українських миротворців 10-ї «ювілейної» ротації
19:38 Про право на податкову знижку за навчання в інтернатурі вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах
19:36 На вул. Котляревського змінять організацію дорожнього руху
19:35 До Львова для обміну досвідом приїдуть німецькі підприємці

   Анонси
Львівський обласний фестиваль творчості для дітей та молоді з інвалідністю «Лови зірку»...
02-12-2019, 16:55  >>> 
Львів’ян запрошують у Театр Лесі. Репертуар вистав на грудень...
02-12-2019, 14:27  >>> 
Завтра у львівському ліцеї відбудеться міжрегіональний турнір «Молодь дебатує»...
29-11-2019, 10:48  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования