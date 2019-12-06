В Австралії знайшли партію наркотиків на майже мільярд доларів Суспільство | 06-12-2019, 08:42 0 78 Австралійська поліція виявила рекордну партію метамфетаміну на суму 820 мільйонів доларів США.



Джерело: CNN



Дослівно: "Австралійські правоохоронці виявили рекордну партію метамфетаміну на суму 820 мільйонів доларів. Наркотики були заховані у музичну апаратуру, яка була привезена з Таїланду".



Деталі: За даними поліцій, йдеться про 1596 кг метамфітаміну.



Також у ході огляду кількох місць в Мельбурні було виявлено ще 37 кг героїну вартістю 12,6 млн доларів США.



Трьом підозрюваним у справі загрожує довічний термін позбавлення волі.