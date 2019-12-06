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В Австралії знайшли партію наркотиків на майже мільярд доларів
|Суспільство | 06-12-2019, 08:42
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|Австралійська поліція виявила рекордну партію метамфетаміну на суму 820 мільйонів доларів США.
Джерело: CNN
Дослівно: "Австралійські правоохоронці виявили рекордну партію метамфетаміну на суму 820 мільйонів доларів. Наркотики були заховані у музичну апаратуру, яка була привезена з Таїланду".
Деталі: За даними поліцій, йдеться про 1596 кг метамфітаміну.
Також у ході огляду кількох місць в Мельбурні було виявлено ще 37 кг героїну вартістю 12,6 млн доларів США.
Трьом підозрюваним у справі загрожує довічний термін позбавлення волі.
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