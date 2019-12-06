У Єгипті через "раптову технічну помилку" розбився винищувач МіГ-29 Суспільство | 06-12-2019, 09:27 0 77 Єгипетський реактивний винищувач МіГ-29 зазнав катастрофи через технічну несправність.



Джерело: Xinhua



Дослівно: "Єгипетський винищувач розбився через раптову технічну помилку, що виникла під час планового навчального польоту, однак пілот вижив, катапультувавшись із літального апарату", - речник Збройних сил Єгипту Тамера аль-Ріфая.



Деталі: Спеціалізований технічний комітет наразі проводить розслідування, покликане встановити причину неполадки, що призвели до аварії.



Видання нагадує, що це вже другий російський МіГ-29, що розбився у Єгипті, з 46 винищувачів, поставлених РФ.