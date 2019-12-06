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У Єгипті через "раптову технічну помилку" розбився винищувач МіГ-29
|Суспільство | 06-12-2019, 09:27
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|Єгипетський реактивний винищувач МіГ-29 зазнав катастрофи через технічну несправність.
Джерело: Xinhua
Дослівно: "Єгипетський винищувач розбився через раптову технічну помилку, що виникла під час планового навчального польоту, однак пілот вижив, катапультувавшись із літального апарату", - речник Збройних сил Єгипту Тамера аль-Ріфая.
Деталі: Спеціалізований технічний комітет наразі проводить розслідування, покликане встановити причину неполадки, що призвели до аварії.
Видання нагадує, що це вже другий російський МіГ-29, що розбився у Єгипті, з 46 винищувачів, поставлених РФ.
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