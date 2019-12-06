ООС: окупаційні війська двічі вели вогонь по позиціях неподалік Авдіївки Суспільство | 06-12-2019, 09:29 0 71 5 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано і ворожий вогонь з озброєння БМП.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів.



Дослівно: "Вчора, 5 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було. З початку цієї доби російські окупаційні війська двічі вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Авдіївки. Зафіксовано 23 вибухи. Втрат з нашого боку немає".



