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ООС: окупаційні війська двічі вели вогонь по позиціях неподалік Авдіївки
|Суспільство | 06-12-2019, 09:29
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|5 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано і ворожий вогонь з озброєння БМП.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів.
Дослівно: "Вчора, 5 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було. З початку цієї доби російські окупаційні війська двічі вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Авдіївки. Зафіксовано 23 вибухи. Втрат з нашого боку немає".
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