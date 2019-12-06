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В Академії сухопутних військ відзначили День Збройних Сил України

Суспільство | 06-12-2019, 11:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 56 56    


У День 28-ї річниці Збройних Сил України у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулись урочисті заходи.
Військовослужбовці та працівники академії разом із першим заступником голови Львівської обласної державної адміністрації Василем Лозинським, головою Львівської обласної ради Олександром Ганущиним, заступником міського голови міста Львова Андрієм Москаленком, представниками Збройних сил Королівства Данії, Канади та ФРН, представниками громадськості й духовенства, вшанували загиблих Героїв.
Зокрема присутні вшанували пам’ять 63 випускників та військовослужбовців академії.
Також сьогодні відбудеться покладання квітів та запалення лампадок на могилах борців за незалежність України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища та святкова Літургія у Гарнізонному храмі Петра і Павла.
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