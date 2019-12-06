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Українські прикордонники продовжують освоювати французькі вертольоти
|Суспільство | 06-12-2019, 14:31
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|ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=TbSYR2QvRSY&feature=youtu.be
У Франції триває навчання авіаційного персоналу Держприкордонслужби, який незабаром використовуватиме нову авіаційну техніку в охороні державного кордону.
Наразі у центрі підготовки «Airbus» проходять навчання авіоніки, які обслуговуватимуть авіаційне та радіоелектронне обладнання легких патрульних гвинтокрилів Н125. Днями до Франції на підготовку також вирушили пілоти, а в листопаді навчання вже пройшли механіки.
Як уже повідомляли, міжурядова угода України і Франції передбачає для єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту 55 нових гвинтокрилів. З них, в рамках домовленостей між МВС та «Аirbus Нelicopters», Державна прикордонна служба має отримати 24 вертольоти. Надходження 2 одиниць літальних апаратів очікується до кінця цього року.
Варто зазначити, що патрульна версія вертольотів Н125 буде оснащена сучасним пілотажно-навігаційним та спеціальним обладнанням. Навчання та підготовка українських прикордонників є однією з умов міждержавного контракту.
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