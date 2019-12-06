Щодо реалізації громадянами України прав на звернення до органів податкової служби Суспільство | 06-12-2019, 14:49 0 63



В рамках проведення Всеукраїнського тижня права, Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що відповідно до Закону України «Про звернення громадян» кожен громадянин має право направляти до органів податкової служби як індивідуальні, так і колективні письмові звернення.

Звертаємо увагу, що звернення повинно містити:

- прізвище, ім'я, по батькові;

- адресу громадянина;

- контактний телефон;

- суть порушеного питання (зауваження, пропозиції, заяви, скарги, прохання або вимоги);

- підпис заявника (заявників) із зазначенням дати;

- надруковано або написано від руки розбірливо й чітко.

Звернення розглядаються та вирішуються в місячний термін від дня їх надходження, а ті, що не потребують додаткового вчення, – не пізніше 15 днів від дня їх отримання. В цілому термін розгляду звернень не може перевищувати 45 днів.

Для кожного виду звернень установлено особливий порядок розгляду й форми реагування. Відповідь за результатами розгляду звернень в обов’язковому порядку дає той орган, який отримав звернення та до компетенції якого входить вирішення порушених питань, такий орган повинен:

об’єктивно та своєчасно розглянути звернення; перевірити викладені факти; прийняти рішення згідно чинного законодавства та повідомити громадян про наслідки розгляду.

Звертаємо увагу, що звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором є анонімним і розгляду не підлягає.

Право на звернення - є одним із засобів захисту прав та законних інтересів громадян, яке закріплено основним Законом держави – Конституцією України та Законом України №393 від 02.10.1996 року «Про звернення громадян».

Також, нагадуємо, що для зручності платників податків на офіційному веб-порталі ДПС України працює модернізований електронний сервіс «Електронний кабінет платника», вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДПС. За допомогою сервісу можна: заповнити Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб і додатки до неї, перерахувати суми внесені до Декларації, завантажити на ПК та роздрукувати; отримати контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників; вести листування з ДПС; подавати заяви, запити для отримання інформації.



