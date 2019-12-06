ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗАКРІПИЛИ НАВИКИ ТА ВМІННЯ У ВОЛОДІННІ ЗБРОЄЮ Суспільство | 06-12-2019, 14:52 0 79

На виконання завдань щодо підтримання високого рівня бойової підготовки прикордонники Мукачівського загону провели навчання ведення вогню з різних видів зброї.

В навчаннях взяли участь усі 100 % персоналу. Головною метою таких заходів є удосконалення навичок в поводженні зі зброєю в різних умовах обстановки, точності та кучності стрільби зі стрілецької зброї.

За результатами проведення стрільб військовослужбовці отримують оцінки, а головне - вмотивованість до удосконалення власних здібностей.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



