|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗАКРІПИЛИ НАВИКИ ТА ВМІННЯ У ВОЛОДІННІ ЗБРОЄЮ
|Суспільство | 06-12-2019, 14:52
| 0 79
|
На виконання завдань щодо підтримання високого рівня бойової підготовки прикордонники Мукачівського загону провели навчання ведення вогню з різних видів зброї.
В навчаннях взяли участь усі 100 % персоналу. Головною метою таких заходів є удосконалення навичок в поводженні зі зброєю в різних умовах обстановки, точності та кучності стрільби зі стрілецької зброї.
За результатами проведення стрільб військовослужбовці отримують оцінки, а головне - вмотивованість до удосконалення власних здібностей.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
|
|