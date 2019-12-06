Завдяки взаємодії органів ДПС та Держпраці з початку року до порушників трудової дисципліни на Львівщині застосовано штрафні санкції на загальну суму понад 6 мільйонів гривень Суспільство | 06-12-2019, 14:54 0 61



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що на виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 р. № 649-р ,,Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення” між Головним управлінням ДПС у Львівській області та Головним управлінням Держпраці у Львівській області на постійній основі здійснюється співпраця щодо виявлення порушень роботодавцями законодавства про працю, а також вживаються спільні заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості та доходів населення.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823 «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю» затверджено новий Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.

Згідно з п.5 цього Порядку інспекційні відвідування інспекторами Держпраці проводяться, зокрема, за інформацією ДПС та її територіальних органів про:

- невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;

- факти порушення законодавства про працю, виявлені під час здійснення повноважень;

- факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом, як суб’єкта господарювання.

Поряд з цим, постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 823 внесено також зміни до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 509.

Так, положеннями пункту 2 зазначеного Порядку передбачено, що штрафи за недотримання роботодавцями чинного законодавства про працю накладаються уповноваженими на те особами органів Держпраці на підставі, зокрема, акта перевірки ДПС, її територіального органу, під час якої виявлені порушення законодавства про працю.

Внаслідок вжитих спільних заходів та тісної співпраці за результатами переданої інформації про виявлених працівниками ГУ ДПС у Львівській області неоформлених належним чином найманих працівників впродовж одинадцяти місяців 2019 року уповноваженими особами Головного управління Держпраці у Львівській області щодо роботодавців – порушників трудової дисципліни Львівщини застосовано штрафні санкції на загальну суму понад 6 млн. гривень.

Головне управління ДПС у Львівській області наголошує роботодавцям на необхідності легалізації трудових відносин з найманими працівниками, оскільки працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору та повідомлення про це територіального органу ДПС.

Офіційне працевлаштування для працівника – це гарантоване Конституцією України право на працю, реалізоване шляхом укладення трудового договору, це економічні, соціальні та трудові гарантії, передбачені чинним законодавством України та належне пенсійне забезпечення в майбутньому.

Офіційне оформлення трудових відносин для роботодавця – це позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.



