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Увага! Підприємствам – платникам митних платежів!

Суспільство | 06-12-2019, 15:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 68 68    

Звертаємо увагу, що зарахування коштів підприємств у вигляді авансових платежів (передоплати) на депозитний рахунок 3734, відкритий у Державній казначейській службі України на ім’я Державної фіскальної служби України буде здійснюватися до 19:00 6 грудня 2019 року.
Починаючи з 09 грудня 2019 року, кошти авансових платежів (передоплати) підприємствам необхідно перераховувати виключно на депозитний рахунок 3734, відкритий у Державній казначейській службі України на ім’я Державної митної служби України.
Крім того повідомляємо, що залишки коштів, які знаходяться на депозитному рахунку 3734, відкритому у Державній казначейській службі України на ім’я Державної фіскальної служби України будуть переведені на відповідний рахунок Державної митної служби України та можуть бути використані для митного оформлення товарів підприємств.
Реквізити рахунку Державної митної служби України, який буде функціонувати з 9 грудня 2019 року:
Реквізити депозитного рахунку 3734, відкритого на ім’я Державної митної служби України (єдиний рахунок) для зарахування авансових платежів (передоплати):
Рахунок: UA038999980000037343043115923,
Банк отримувача: ДКСУ (Держказначейство),
МФО банку: 899998,
Отримувач: Державна митна служба України,
ЄДРПОУ: 43115923
Звертаємо увагу, що цей рахунок не призначений для митного оформлення товарів громадян! Авансові платежі для митного оформлення товарів громадян зараховуються на рахунки митниць Державної митної служби України.
Державна фіскальна служба України
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