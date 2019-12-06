Академіки відвідали ДП «Львівський ЛСНЦ» Суспільство | 06-12-2019, 16:03 0 59





Сьогодні, 6 грудня в рамках загальних зборів Лісівничої академії наук України ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» відвідали члени-академіки та члени-кореспонденти Лісівничої академії наук України на чолі з її президентом, завідувачем кафедри лісівництва НЛТУ України, доктором біологічних наук, професором - Криницьким Григорієм Томковичем.



Начальник Львівського ОУЛМГ – Анатолій Дейнека та директор ДП «Львівський ЛСНЦ» - Федір Пелиньо ознайомили гостей з історією підприємства, а також продемонстрували процес вирощування садивного матеріалу від насінини до готового сіянця.



В рамках візиту присутні ознайомились з виробничими потужностями підприємства, а саме:



-цехом переробки лісонасінної сировини та підготовки насіння до висівання;



-автоматизованою лініє посіву лісового насіння в контейнери з закритою кореневою системою;



-теплицями;



-полями дорощування садивного матеріалу;



-лінію пакування садивного матеріалу;



-холодильними камерами де зберігається насіння та готові до висадки сіянці;



-знаряддям для висаджування сіянців із закритою кореневою системою.



Державне підприємство «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» спеціалізується на переробці лісонасінної сировини та вирощуванні садивного матеріалу з використанням сучасних технологій в лісовому насінництві та лісорозсадницькій справі.



Лісівнича академія наук України (ЛАНУ) — фахова академія наук України, громадська організація, що об'єднує представників української лісівничої справи. Науково-творчий, методичний і координаційний громадський центр галузі лісівництва, лісоексплуатації, технології деревообробки та економіки лісового комплексу.



Під час екскурсії гості отримали вичерпні відповіді на питання щодо особливостей одержання якісного насіння та вирощування сіянців з закритою кореневою системою.



