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Академіки відвідали ДП «Львівський ЛСНЦ»
|Суспільство | 06-12-2019, 16:03
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Сьогодні, 6 грудня в рамках загальних зборів Лісівничої академії наук України ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» відвідали члени-академіки та члени-кореспонденти Лісівничої академії наук України на чолі з її президентом, завідувачем кафедри лісівництва НЛТУ України, доктором біологічних наук, професором - Криницьким Григорієм Томковичем.
Начальник Львівського ОУЛМГ – Анатолій Дейнека та директор ДП «Львівський ЛСНЦ» - Федір Пелиньо ознайомили гостей з історією підприємства, а також продемонстрували процес вирощування садивного матеріалу від насінини до готового сіянця.
В рамках візиту присутні ознайомились з виробничими потужностями підприємства, а саме:
-цехом переробки лісонасінної сировини та підготовки насіння до висівання;
-автоматизованою лініє посіву лісового насіння в контейнери з закритою кореневою системою;
-теплицями;
-полями дорощування садивного матеріалу;
-лінію пакування садивного матеріалу;
-холодильними камерами де зберігається насіння та готові до висадки сіянці;
-знаряддям для висаджування сіянців із закритою кореневою системою.
Державне підприємство «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» спеціалізується на переробці лісонасінної сировини та вирощуванні садивного матеріалу з використанням сучасних технологій в лісовому насінництві та лісорозсадницькій справі.
Лісівнича академія наук України (ЛАНУ) — фахова академія наук України, громадська організація, що об'єднує представників української лісівничої справи. Науково-творчий, методичний і координаційний громадський центр галузі лісівництва, лісоексплуатації, технології деревообробки та економіки лісового комплексу.
Під час екскурсії гості отримали вичерпні відповіді на питання щодо особливостей одержання якісного насіння та вирощування сіянців з закритою кореневою системою.
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